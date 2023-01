Els fundadors de la Fundació Santuari Gaia, Ismael López Dobarganes i Coque Fernández Abella, han compartit un vídeo a les xarxes socials criticant que s'hagi matat un porc que volien acollir a la fundació. Els fets han passat a la localitat de Saus, Camallera i Llampaies (Alt Empordà), on fa vint dies una veïna va trobar l'animal de granja i es va posar en contacte amb la fundació per si podien fer-se'n càrrec. Segons relaten els fundadors del santuari, "poques hores després d'haver activat el rescat, se'ns avisa que el porc se l'han endut els Agents Rurals de l'Alt Empordà". I afegeixen: "Vam contactar amb ells i ens van dir que el cas estava tancat sense donar cap explicació i de molt males maneres".

Per aclarir què passava, es van posar en contactar amb el Col·legi d'Advocats de Girona. Hores més tard, diuen, van saber que "l'havien matat després de la trucada". "Estem molt indignats i tristos pel que ha passat amb aquest porc que tant volien les nenes del poble i que l'havien batejat com George", ha denunciat Isamel Lóepz, que assegura que emprendran accions legals perquè "s'assumeixin responsabilitats i no torni a succeir".

L'associació de defensa del dret dels animals, Lex Ànima, també ha denunciat el cas a través del seu compte de Twitter. Ho ha fet compartint un vídeo del porc jugant amb un gos, mentre llença una pregunta als Agents Rurals: "Com és que preferiu matar un animal a salvar-li la vida?".