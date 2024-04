Esquerra reivindica la feina que s’ha fet des del Govern

Cassà de la Selva, poble natal de Laia Cañigueral, ha estat el municipi escollit per ERC per donar el tret de sortida a la seva campanya. Cañigueral, acompanyada del número 2, Jordi Viñas, del conseller David Mascort i la diputada al Congrés Teresa Jordà, ha reivindicat que «la millor opció per fer avançar el país i les comarques gironines és Esquerra Republicana». «O ERC lidera la propera legislatura o moltes de les coses que hem avançat quedaran aturades», ha advertit la cap de llista gironina.

Cañigueral ha destacat que, «amb tres anys, 33 diputats i molta gent anant-nos a la contra, hem aconseguit l’atur més baix dels últims quinze anys i reduir les llistes d’espera de la sanitat en un 30%».

Per la seva banda, Viñas ha afegit que són els únics «que fem que les coses passin perquè la nostra gent visqui millor, no com els que volen governar només fent el que digui Madrid o basant-se en el seu interès personal».

Mascort, mentrestant, ha destacat les «transformacions» que s’han aconseguit durant els tres anys de govern republicà, també en la gestió de la sequera: «Després de 42 mesos de la sequera més dura de la història, encara surt aigua de l’aixeta. El 2008, amb divuit mesos, ja van portar vaixells», ha destacat. Finalment, ha afegit que «venir del municipalisme» -com Viñas, alcalde de Salt, o ell mateix, exalcalde de Vilablareix- els ajuda «a establir una relació de proximitat amb la ciutadania».