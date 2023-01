L'alcaldable per Junts per la Jonquera, Mírima Lanero, presenta les línies de treball per donar impuls al municipi destacant el comerç, la seguretat, el civisme i la neteja. En comerç es volen atraure compradors al nucli antic.

Lanero remarca que es treballarà per un municipi cohesionat i atractiu, "on els joves s'hi vulguin quedar a viure". La candidata substituïrà al capdavant del partit a l'actual alcaldessa, Sònia Martínez. Lanero és regidora des de fa deu anys. Lanero durant la presentació va posar en valor la feina feta en els darrers tres mandats, on ha ocupat responsabilitats en les àrees d'Educació, Joventut, Benestar Social i Noves Tecnologies. "Hem liderat un poble, l'hem posat al mapa, i hem aconseguit que la gent que hi vivim ens sentim feliços de construir la vida aquí", va dir, i en aquest sentit, va subratllar les accions que s'han dut a terme en matèria d'urbanisme, atenció a les persones, promoció econòmica, turisme, educació i seguretat. "Volem una Jonquera amb una població cohesionada i amb bona formació, on els joves s'hi vulguin quedar a viure, i on el treball conjunt de les administracions, la ciutadania i el teixit empresarial permetin millorar la qualitat de vida. Volem un Ajuntament eficient i al servei dels ciutadans", va indicar la candidata. Comprar al nucli antic Pel que fa al comerç, Lanero va recordar que la Jonquera té "l'activitat comercial més alta per habitant de tot Catalunya", però que el repte de Junts "és impulsar plans de promoció específics, per fomentar que la gent compri també al nucli antic i al carrer Major". La candidata també va posar l'accent en la seguretat. "Fa temps que estem treballant a nivell policial i judicial per poder realitzar accions més contundents. Durant els darrers anys, hem instal·lat més de 20 càmeres de videovigilància per controlar tothom qui entra i surt de la Jonquera i hem aturat moltes ocupacions il·legals". "Treballarem intensament en la millora de la imatge de la Jonquera. Més espais verds, més neteja, qualitat urbana i seguretat. La propera legislatura serà la de la millora de la imatge de la Jonquera, la de més neteja, que serà possible gràcies al nou contracte de recollida de residus i neteja viària adjudicat recentment", va avançar Lanero. L'alcaldable de Junts per la Jonquera també va destacar que "afortunadament el consistori disposa d'un elevat pressupost" que permet alhora "mantenir els equipaments i una gran oferta cultural i esportiva". "Això és clau per retenir i sobretot atreure gent que vulgui fer arrels a casa nostra", ha apuntat. "Treballarem per fer de la Jonquera un municipi més atractiu, més cívic, net i segur", ha afegit. A l'acte, que ha tingut lloc als Porxos de Can Laporta, també hi van participar la candidata de Junts a l'alcaldia de Girona i exconsellera de Recerca i Universitats, Gemma Geis.