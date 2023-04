L'Ajuntament de l'Escala ha donat el permís per tal que la Generalitat pugui començar els treballs d'ampliació del CAP que té un cost aproximat d'1,2 milions d'euros.

L'Ajuntament ja va cedir fa més de quatre anys un terreny de més de 600 metres quadrats al costat de l'actual edifici del CAP per tal de fer possible aquesta ampliació, la qual consta al pressupost de la Generalitat d'aquest any. Ara, la Junta de Govern ha donat ja el permís corresponent per poder iniciar els treballs i en el ple està previst que s'aprovi declarar aquestes obres d’especial interès i d’utilitat municipal, cosa que les eximeix del pagament de l'impost de construccions.

Més consultoris i especialitats

L'ampliació del CAP, que passarà de tenir uns 1000 metres a tenir-ne 1500, permetrà incrementar la qualitat i el comfort del servei, amb nous consultoris i la potenciació de nous perfils professionals (dietistes-nutricionistes, higienistes, fisioterapeutes, odontòlegs, treballadors socials, referents de benestar emocional).

L’Àrea Bàsica de Salut de l’Escala està integradapel Centre d’Atenció Primària Dr. Moisès Broggi, de l’Escala, i els dispensaris municipals d’Albons, l’Armentera, Bellcaire d’Empordà, Sant Pere Pescador, Torroella de Fluvià, Ventalló, Viladamat i Vilamacolum.

Al marge d'això, durant l'època d'estiu ha d'assumir l'increment de consultes per la presència de milers de turistes que passen les vacances a la zona.

El CAP actual s'ha quedat petit. En la presentació del projecte, els arquitectes, Coll-Leclerc van explicar que l’edifici actual és molt compacte i hermètic. El que el projecta contempla és crear un pati interior que connectarà dos edificis. L’ampliació es guanya principalment a la sala d’espera on hi haurà el pati exterior.

Es va explicar que creixen la primera i la segona planta. I el que farà l’ampliació és reubicar tota la zona d’atenció continuada, d’urgències de manera que la part que en aquest moment atenem les urgències quedaria esponjada i es podrien guanyar consultes. També a la part que creixem també hi ha una zona de dormitoris i una zona de vestidors nova, en total, aproximadament es guanyaran deu consultes.