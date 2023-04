ERC ha informat que el senador gironí del grup d'Esquerra Republicana de Catalunya – EH Bildu, Jordi Martí Deulofeu, ha obtingut el compromís de la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, de subscriure el conveni per a la cessió de les travesseres urbanes de la N-IIa a l'avinguda Salvador Dalí i la N-260 al carrer Empordà a l'Ajuntament de Figueres. En aquests moments el conveni està en fase de tramitació, pendent de definir les actuacions.

El senador ha explicat que les carreteres N-II i N-260 són dues de les principals infraestructures viàries i eixos de comunicació, connectivitat i mobilitat de la Red de Carreteras del Estado a les comarques gironines.

Ambdues conflueixen i s'entrecreuen a la trama urbana de Figueres, i aquests dos trams que discorren a través de sòl classificat com urbà pel vigent Pla General d'Ordenació Urbana són de titularitat estatal. Així mateix, Jordi Martí Deulofeu ha recordat que ambdós trams compleixen amb els requisits per ser considerats com a via urbana i entregats a l'Ajuntament, malgrat que encara no disposen de l'estudi de delimitació de trams urbans que ha d'aprovar el Ministeri.

Humanitar la via

En aquest sentit, l'Ajuntament de Figueres ha reiterat en nombroses ocasions l'interès per millorar i "humanitzar" aquest tram, fent voreres més amples, treballant per la pacificació del trànsit o amb la incorporació de mobiliari urbà i arbrat, amb l'objectiu d'integrar-lo a la trama urbana consolidada i el continuum urbà de la ciutat. La memòria elaborada per l'Ajuntament el passat mes de juliol, va valorar en aproximadament 9,7 milions d'euros les actuacions prèvies al seu traspàs.