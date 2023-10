L'Ajuntament de Roses (Alt Empordà) ha començat els treballs per retirar 15 palmeres de l'avinguda de Rhode pel risc de caiguda. Els exemplars, ubicats entre la Riera Ginjolers i la riera Cuana, estaven afectats per l'escarabat morrut i un estudi ha conclòs que calia retirar-los pels problemes fitosanitaris i la seva ubicació. Els arbres seran substituïts per 23 tamarius, una espècie autòctona i molt adaptada a l'entorn marí. El regidor d'Infraestructures i Serveis, Lluís Espada, remarca que eren palmeres molt altes, que en alguns casos superaven els 10 metres d'alçada. "Tenen unes capçades molt voluminoses i pesants, que en cas de caiguda suposen un risc server per a vianants i vehicles", afirma.