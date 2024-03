Un incendi en un garatge d'una casa de Santa Llogaia d'Àlguema va fer mobilitzar aquest dimarts sis dotacions dels Bombers.

El servei d'emergències va rebre l'alerta quan faltaven tres minuts per la set del vespre per dirigir-se fins al carrer de la Tramuntana per atendre un incendi en una casa de dues plantes.

En arribar van confirmar que el foc estava localitzat al garatge d'aquest habitatge i van començar a treballar en l'extinció. Arran dels fets, l'habitatge adjacent també va resultar afectat lleument pel fum i el foc.

A continuació, els efectius dels Bombers van ventilar els domicilis que havien quedat plens de fum.

Tot i l'ensurt no es van haver de lamentar ferits, informen els Bombers.