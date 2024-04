S'accidenta contra un autobús a Figueres i acaba detingut per quadruplicar la taxa d'alcohol permesa

Els Mossos d'Esquadra han detingut un conductor que quadruplicava la taxa d'alcohol permesa després d'accidentar-se contra un autobús a Figueres. Els fets van passar el 26 d'abril cap a les nou del vespre a la C-260. El vehicle va col·lidir amb el bus que feia la línia Figueres-Roses. Els sis ocupants de l'autocar i els conductors van resultar il·lesos però els agents van observar que el conductor del cotxe podria anar sota els efectes de les begudes alcohòliques. En fer-li la prova va donar un resultat positiu d'1,13 mg l en aire expirat, més de quatre vegades per sobre del màxim permès, que en aquest cas era de 0,25 mg/l.

Els agents van detenir el conductor com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària per conduir sota els efectes de l'alcohol. L'arrestat, que no tenia antecedents, va passar a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Figueres.