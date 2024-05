El City es desprendrà del 17% de les accions del Girona

En les últimes hores, diferents titulars han insinuat que la participació del Girona a la Champions la pròxima temporada pot perillar pels requisits que imposa la UEFA a les multipropietats en relació al vincle que té el club de Montilivi amb el Manchester City a través del City Football Group (CFG). Doncs bé, des de l’entitat blanc-i-vermella s’assegura que els de Míchel no tindran cap problema per jugar la Lliga de Campions perquè, com va explicar Diari de Girona, la relació amb els citizen variarà de cara al curs vinent amb la intenció que no hi hagi cap mena d’incompatibilitat per competir a Europa.

L’article 5 sobre la integritat de la competició del reglament de la UEFA exposa que el Girona ha de poder certificar a partir del 3 de juny de 2024 -és la data límit- que compleix tot un seguit de criteris com, per exemple: no mantenir o negociar valors o accions amb qualsevol altre equip que participi a la UEFA (és a dir, a la Champions League, l’Europa League o la Conference League); no ser membre de cap altre club que participi a la UEFA; no estar implicat ni tenir cap poder en qualsevol de les funcions de gestió, administració i/o rendiment esportiu de cap altre club que participi a la UEFA; etc.

Això incideix directament en l’organització de l’accionariat del club blanc-i-vermell, que a hores d’ara està en mans del CFG amb el 47% de les accions, Marcelo Claure amb el 35% i Girona Football Group de Pere Guardiola amb el 16%. En compliment amb la normativa de la UEFA, el CFG deixarà de ser l’accionista principal del Girona i es desprendrà del 17% de les seves accions per quedar-se només amb el 30% -que és el màxim permés per part de l’ens europeu-i passar a tenir així un rol secundari. Cal recordar que el CFG posseeix el 100% de les accions del Manchester City. La gestió d’aquesta operació fa mesos que s’està produint i la UEFA n’està al cas, per la qual cosa no hi ha d’haver cap mena d’alarmisme amb el 3 de juny.

De la mateixa manera, hi haurà d’haver canvis al Consell d’Administració que presideix Pere Guardiola. En l’actualitat, tres dels cinc vocals també formen part del City i s’hauran de desvincular del Girona. Es tracta de John MacBeath, Simon Cliff i Ingo Bank.

Pel que fa als traspassos de jugadors, la UEFA estipula que els clubs subjectes a procediments de la normativa de les multipropietats davant del Comitè de Control Financer de Clubs (CFCB) no tindran dret a transferir nous jugadors entre si durant la temporada de competició ni durant la primera finestra del mercat de fitxatges posterior. En aquest sentit, tant el Girona com el City estan estudiant la fórmula per a mantenir les cessions de jugadors. Des del CFG, es veu amb bons ulls que Savinho continuï el seu creixement futbolístic a les ordres de Míchel. Seria el cas també de Yan Couto.

Si la UEFA considerés que els clubs -el Girona i el City- no compleixen els criteris establerts, l’organisme especifica que només un dels dos podrà ser admès a la competició europea. Si fos així, hi participaria l’equip millor classificat en el respectiu campionat nacional, és a dir el City perquè la Premier League té més bon coeficient que la Lliga espanyola, tot i que s’està treballant en la bona direcció per no arribar a aquest punt.

Adaptar Montilivi

La principal preocupació que té el Girona és adaptar Montilivi a la Champions. Després de confirmar que els partits europeus es jugaran a Girona, el club s’esforça en tenir-ho tot enllestit per engegar la maquinària de seguida que els de Míchel acabin la temporada.