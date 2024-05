Girona limitarà els grups turístics a un màxim de 25 persones

L'Ajuntament de Girona modificarà l'Ordenança Municipal de Civilitat per tal de restringir a un màxim de 25 el nombre de persones que formin part dels grups turístics guiats. Aquesta és una acció que fa mesos que està treballant l'àrea de Promoció Econòmica, encapçalada per la vicealcaldessa i regidora Gemma Geis, i que té com a objectiu principal prioritzar el benestar dels veïns, així com garantir una òptima convivència entre les activitats econòmiques relacionades amb el turisme i la resta d'activitats econòmiques i quotidianes de la ciutat. Si tot va bé, aquesta mesura s'aprovarà en un dels pròxims plens municipals.

En declaracions a la ràdio municipal, GironaFM, Gemma Geis, ha explicat que aquesta actuació s'ha treballat amb les associacions de guies de Girona i «s'ha parlat amb el sector» per tirar endavant la iniciativa. A més, «s'ha mirat altres ciutats», com Barcelona, perquè l'acció pugui ser «equilibrada».

La modificació de l'ordenança no compta dins aquest grup màxim de 25 a la persona guia. Tanmateix, sí que detalla que aquests guies no podran fer servir megàfons, altaveus o altres dispositius per fer les explicacions. L'ordenança també exposa que seran considerades infraccions greus tant excedir el nombre màxim de participants establerts com l'ús de megàfons, altaveus o altres dispositius per part del guia. Tot i així, no es diu quina serà la sanció en cas de no complir amb la normativa.

Efectes que tindrà

El pla «Estratègia Turística de Girona i el seu territori. Pla d'accions per un turisme sostenible i de qualitat» de l'Ajuntament diu que, «s'han de dur a terme intervencions que reverteixin en la consolidació de la ciutat com una destinació turística sostenible i responsable». Posar fre als grups turístics grans, així, tindrà «efectes positius», segons exposa l'ordenança.

En primer lloc, es preservaran els recursos i el medi ambient, perquè permetrà reduir l'impacte negatiu derivat d'una gran afluència de visitants, així com es minimitzarà la contaminació acústica, ja que els guies no podran fer servir megàfons. Per altra banda, es reduiran els conflictes i les molèsties, perquè en determinats llocs el pas pels carrers estrets del Barri Vell queda molt limitat. A més, hi haurà menys soroll i menys brutícia. A més, amb la limitació del nombre de persones es podrà tenir una seguretat més eficient, al mateix temps que es podran evitar determinats riscos.

Al mateix temps, tot això repercutirà en una millora de l'experiència pel visitant perquè els turistes podran gaudir d'una experiència «personalitzada i de millor qualitat». Finalment, es promourà el turisme sostenible «que busca equilibrar els beneficis del turisme amb la protecció del medi ambient i la preservació de la cultura local».

Una regulació prevista el 2017

El 2017, l'Ajuntament de Girona, llavors amb Marta Madrenas com a alcaldessa, ja va voler prohibir que els guies turístics anessin amb altaveus quan facin rutes pel Barri Vell i també evitar que els grups creessin aglomeracions. Les dues mesures s'havien de regular a partir d'una ordenança i havien de formar part d'un paquet d'accions per executar un pla que fomentés la convivència entre veïns i turistes.

Madrenas, l'agost de 2017, va reconèixer que hi havia molèsties «per part de guies indesitjables i que hi ha cert descontrol amb els llocs on s'aturen els grups per seguir les explicacions». El punt més conflictiu, segons va indicar, era el carrer de la Força, estret i molt transitat pels grups turístics. No només perquè és un dels accessos a la plaça de la Catedral, sinó perquè també compta amb botigues destinades al turisme i amb museus, com el de la Història de Girona o el de la Història dels jueus.

La llavors alcaldessa també va afirmar que l’Ajuntament modificaria «l’Ordenança de civilitat per prohibir que els guies turístics facin servir qualsevol mena d’aparell electrònic per potenciar la veu».

Tanmateix, aquestes mesures, que no incloïen limitar els grups turístics a 25 persones com ara, no es fer, ja que es va optar per un altre camí que no fos modificar l’Ordenança de civilitat, cosa que sí que havia dit Madrenas en un principi. Ara, en canvi, es farà canviant aquesta normativa per «tenir més eines», segons han apuntat fonts municipals.