Mor ofegat un jove de 23 anys mentre col·locava boies en una platja de Begur

Un jove de 23 anys i veí de Begur ha mort aquesta tarda ofegat en un accident laboral mentre col·locava una de les boies d'amarratge de vaixells a la platja de Sa Riera.

Els fets han passat cap a les 18.00 hores a la platja de Sa Riera de Begur, a uns dos quilòmetres del casc urbà, quan un dels dos joves que treballaven per al Club Nàutic de Sa Riera instal·lant el camp de boies per a la temporada d'estiu no ha pujat a la superfície.

El seu company, que l'esperava en l'embarcació, s'ha adonat que estava passant alguna cosa perquè no pujava i ha demanat ajuda a diverses persones que eren en una altra embarcació a la zona.

Entre tots han pogut entrar a l'aigua i treure el jove, que havia quedat atrapat a la mateixa corda que subjecta la boia a 1,5 metres de profunditat.

Han portat el cos fins a la platja i agents de la Policia Local li han fet les maniobres de reanimació cardiopulmonar mentre arribaven els sanitaris el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que també han intentat salvar-li la vida sense èxit.

El cos de la víctima, Marc O. C., serà traslladat a l'Institut de Medicina Legal (IMLC) de Girona on els forenses li faran l'autòpsia les pròximes hores.

La Policia Local ha activat el servei de psicològic per atendre els familiars i coneguts de la víctima.

El company del jove mort ha hagut de ser traslladat en ambulància a l'Hospital de Palamós amb un atac d'ansietat.

S'ha fet càrrec del cas la unitat de Policia Judicial de la Guàrdia Civil de Girona, i l'instrueix el Jutjat d'Instrucció de guàrdia de la Bisbal d'Empordà.