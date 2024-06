Operació policial contra una banda de tràfic d'haixix per mar amb ramificacions a Roses

Els Mossos d'Esquadra i el Servei de Vigilància Duanera de l’Agència Tributària han desplegat de matinada una operació policial contra una organització criminal que introduïa haixix a Catalunya des del Marroc.

L'epicentre del dispositiu és la Catalunya Central -Osona- però també hi ha ramificacions a les comarques gironines. Concretament, s'ha fet una entrada a Roses. També se'n fan a la zona de Lleida.

El cas estaria relacionat amb els desembarcaments d'haixix que s'han portat a terme a la costa catalana amb narcollanxes. Es tractaria d'una banda que porta l'haixix d'Africa, el reparteix per Catalunya on es guarda i posteriorment, el ven al nord d'Europa.

La investigació es manté oberta, segons informa la policia i es troba sota secret de sumari.

Agents dels Mossos i de Vigilància Duanera aquest matí. / Mossos

En el dispositiu hi participen més de 200 efectius de diferents àrees del cos de Mossos d'Esquadra i Vigilància Duanera. Per part dels Mossos ho lideren els investigadors de la DIC (Divisió d'Investigació Criminal), però també compten amb el suport dels antiavalots (ARRO i Brimo) així com dels GEI (Grup Especial d'Intervenció), mitjans aeris, la Unitat Canina i atrulles de seguretat ciutadana.

INFORMACIÓ EN ACTUALITZACIÓ