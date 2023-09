Apareix una furgoneta amb 2.300 quilos d'haixix i mig bolcada dins l'aigua a Begur

Els Mossos d’Esquadra i la policia local de Begur van trobar ahir al matí una furgoneta, en una rampa del port d’Aiguafreda, carregada amb fardells que contenen uns 2.300 quilos d’haixix.

Cap a les sis del matí, un veí va alertar que hi havia una furgoneta, mig enfonsada a l’aigua i bolcada, a la rampa que s’utilitza per entrar i treure barques de l’aigua. Els veïns van explicar que el vehicle era bolcat, sense cap ocupant al seu interior i mig submergit dins l’aigua en una zona habilitada perquè les llanxes puguin entrar al mar.

La policia, un cop revisada la furgoneta va trobar a dins i escampats al voltant del vehicle 76 fardells amb uns 30 quilos aproximats cadascun d’haixix. Segons les estimacions habituals de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, mil quilos d’haixix assolirien el mercat negre un valor de 2 milions d’euros.

La policia creu que els responsables de la furgoneta van utilitzar la rampa per carregar la droga procedent d’una llanxa i, a l’hora d’emprendre la marxa, el vehicle va quedar bolcat.

L’Àrea de Recerca Criminal (AIC) de Girona ha obert una investigació per localitzar els responsables d’aquesta partida d’haixix. Segons fonts policials, el vehicle és de lloguer i ja tenen identificada a la persona que l’hauria llogat.

Es tracta de la segona troballa de grans dimensions en una setmana a les comarques gironines. La Guàrdia Civil va intervenir dimarts 329 quilos d’haixix que estaven amagats en un doble fons del remolc d’un camió a la Jonquera i van detenir el xofer, un ciutadà espanyol de 52 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública. Els agents van identificar l’ocupant i van inspeccionar la càrrega que transportava el semiremolc. Van descobrir un doble fons al sostre on hi havia la droga: 71 paquets d’haixix, un total de 329 quilos d’haixix ocults.

Davant dels fets, els policies van arrestar al camioner i van traslladar la droga i les diligències al jutjat de guàrdia de Figueres.