L'alcalde de Verges declara al jutjat que no ha incitat a l'odi contra la Guàrdia Civil

L'alcalde de Verges, Ignasi Sabater (CUP), ha declarat aquest dilluns als Jutjats de la Bisbal d'Empordà com a investigat arran d'una denúncia interposada per la fiscalia per un suposat delicte d'incitació a l'odi. Sabater ha assegurat que en cap moment va tenir intenció de generar animadversió cap a la Guàrdia Civil quan va insinuar que podien estar darrere de la punxada massiva de rodes durant la nit del 3 al 4 d'octubre, dos dies després del referèndum.

"Volia denunciar uns fets totalment inacceptables, en cap moment vaig voler incitar l'odi", ha subratllat a la sortida dels jutjats. De fet, Sabater ha explicat que va organitzar un acte al poble per tranquil·litzar els veïns. Més de 200 persones s'han concentrat a les portes dels jutjats en solidaritat amb l'alcalde.

El seu advocat, Benet Salellas, ha anunciat que dimarts mateix demanarà l'arxiu del cas i ha criticat el paper de la fiscalia, instant-la a deixar de "fer política". Salellas lamenta, per exemple, que el fiscal hagi fet preguntes "vergonyoses" com ara demanar-li a Sabater si "odia Espanya". "Jo no odio la nació espanyola ni la Guàrdia Civil, promoc la cultura de la no-violència", ha afegit Sabater.