Fuig de la Policia Local en ser vist venent droga i després s'entrega

La Policia Local de Palafrugell ha detingut un home com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública. Es tracta d'un individu que havia creat, les últimes setmanes, una notòria alarma social. Els fets es remunten a dimarts, quan una patrulla de la Policia Local va observar com una persona coneguda per la seva activitat de venda de substàncies estupefaents realitzava una transacció a un veí del municipi. Aquest individu, en detectar la presència policial, va fugir a tota velocitat de la zona centre on es trobava.

La dotació policial va descartar la possibilitat d'iniciar un seguiment amb el vehicle per no comprometre la seguretat de la resta d'usuaris de la via. Però en canvi, la droga es va trobar en un indret proper. Arran de les gestions portades a terme per diferents efectius de la policials, en el decurs dels dies següents, finalment l'autor dels fets es va lliurar a les dependències de la Policia Local per respondre per un delicte contra la salut pública. La policia assegura que l'activitat il·lícita d'aquesta persona estava creant, en les darreres setmanes, alarma social.