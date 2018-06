El detingut per violar una noia a Palamós és menor i la va amenaçar

Un edifici en obres a la zona de l´eixample de Palamós, l´àrea on va tenir lloc l´agressió.

El suposat autor material de la violació a una menor de 15 anys a Palamós va agredir sexualment la jove en un edifici en obres.

L'agressió va tenir lloc cap a les quatre de la matinada del dia de Sant Joan, a escassos metres de la zona de la platja on hi ha instal·lades les barraques de la festa major (i on se celebrava la revetlla).

Segons va informar ahir l'inspector portaveu dels Mossos d'Esquadra, Albert Oliva, les primeres informacions apunten que víctima i agressor no es coneixien prèviament.

El suposat autor material de la violació va abordar la noia a la zona d'obres, la va amenaçar i la va penetrar. Mentre l'agredia sexualment, va arribar al lloc el segon detingut, que segons recull la investigació, no va prendre part activa en la violació però tampoc va fer res per aturar-la.

Després d'agredir sexualment la jove, els dos arrestats van marxar junts del lloc i la menor va poder avisar els Mossos d'Esquadra, que els van detenir poc després. Aquest diumenge, la policia va deixar sense efecte la detenció del segon implicat. Tots dos passen a disposició de la fiscalia de menors.

L'agressió sexual a Palamós, una de les quatre denunciades arreu de Catalunya durant la revetlla, va tenir lloc pels voltants de les quatre de la matinada. La víctima, una menor de 15 anys, havia anat al municipi a celebrar la revetlla a la zona de la platja. Aquí és també on hi ha instal·lades les barraques de la festa major i on se celebren els concerts.

En el moment de l'agressió sexual, però, la víctima no es trobava a la sorra, sinó a prop d'un edifici en obres situat a la zona de l'eixample de Palamós (entre el passeig del Mar i l'avinguda Catalunya). Va ser aquí on l'agressor, que també és menor d'edat, la va abordar, la va amenaçar i la violar.

Mentre el suposat autor material agredia la menor, a la zona va arribar-hi un altre jove. Aquest sospitós, segons apunta la investigació, no va prendre part activa en la violació, però tampoc va intervenir per frenar-la. Després de l'agressió sexual, tots dos van marxar del lloc.

Aleshores, la víctima va demanar ajuda a uns amics, va donar l'alerta als Mossos d'Esquadra i va descriure l'agressor. Poca estona després, la policia va poder detenir els dos joves. A més, els agents van inspeccionar la zona en obres i hi van recollir indicis que podrien tenir relació amb el cas (i que ara caldrà analitzar).

Segons va explicar l'inspector portaveu dels Mossos d'Esquadra Albert Oliva, les primeres informacions apunten que la víctima i l'agressor no es coneixien prèviament. Aquest mateix diumenge, els Mossos d'Esquadra van deixar sense efecte la detenció del segon arrestat. Els dos detinguts, que tenen 14 i 15 anys, passen a disposició de la fiscalia de menors.

L'inspector portaveu dels Mossos va comunicar que «no es preveuen més detencions» en relació amb el cas. Albert Oliva va dir que, des d'un principi, la «prioritat» dels agents va ser localitzar els suposats autors de l'agressió sexual, i ja va avançar que encara queden «proves per fer», que s'incorporaran a la investigació.

El portaveu dels Mossos d'Esquadra, però, sí que va subratllar la «importància» que davant una agressió sexual com la de Palamós, allò que cal és denunciar-la. «Cada vegada que una persona es trobi en una situació com aquesta, és important tenir interioritzat que cal denunciar la violació», va indicar, precisant que gràcies a això els agents van poder detenir «relativament ràpid» els dos menors implicats.

Per la seva banda, el director general de la Policia, Andreu Martínez, també va insistir en «la rellevància» que té la denúncia en aquests casos. Martínez va posar l'accent en la «importància de la sensibilització i l'esforç» que fa la ciutadania davant els casos d'agressions sexuals.



Protocol per agressions sexistes

En tenir coneixement de l'agressió sexual, la formació de la CUP Sant Joan-Palamós i l'entitat la Forja Baix Empordà van emetre'n un comunicat de condemna. En aquest sentit, la CUP va recordar que va presentar una moció per la creació d'un protocol contra les agressions sexistes a grans esdeveniments festius i als espais d'oci i festa que va ser aprovada pel ple.

La CUP lamenta, doncs, que la feina feta no hagi evitat una nova agressió i «ens comprometem a seguir treballant pel que considerem una prioritat». Per aquest motiu, va anunciar que demanaran a l'Ajuntament una revisió del compliment dels acords que es van acordar i proposaran una reunió d'urgència per a abordar aquest treball de revisió i millora institucional de manera conjunta.

La CUP va afegir que «aprofitem per demanar als grups polítics que van votar en contra de la moció que rectifiquin el seu posicionament i es sumin a la resposta contundent contra qualsevol agresssió o abús sexual i es sumin en totes aquelles propostes per a la prevenció de la violència de gènere i combat directe al patriarcat».