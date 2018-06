La 52a Cantada d'Havaneres de Calella recorda Viladesau i Ortega Monasterio

Aquest 2018 es compleixen 100 anys del naixement de dos dels grans compositors d'havaneres, Ricard Viladesau i José Luís Ortega Monasterio, motiu pel qual seran recordats en la 52a Cantada d'Havaneres de Calella de Palafrugell, que se celebrarà el proper dissabte 7 de juliol. El director artístic de la Cantada, Oriol Oller, va explicar ahir, a la presentació de l'esdeveniment que va tenir lloc al CaixaForum de Girona, que els dos compositors «han dibuixat el paisatge humà de Palafrugell i de Calella» i que, si bé els anys 90 ja se'ls va fer un homenatge en vida a la Cantada, també «és important recordar el seu llegat».

A més, tots dos van tenir una estreta relació amb dos dels grups que actuaran a la cantada, Peix Fregit i Port Bo, de manera que ells seran els encarregats de dur a terme l'homenatge amb la interpretació de tres peces de cadascun. El grup Peix Fregit interpretarà temes composats per Viladesau atès que tenia una gran amistat amb Josep Bastons i, com va recordar Oller, els arranjaments del grup dels anys 80 i 90 són de Viladesau.

Quant a Ortega Monasterio –autor, per exemple, del llegendari El meu avi– i els Port Bo, van coincidir a través de Carles Casanovas. Oriol Oller va recordar un episodi en què Ortega Monasterio va demanar a Casanovas poder actuar amb ells; la resposta va ser positiva, però primer s'havien de trobar per assajar, però el compositor es va presentar amb el seu acordió en una actuació dels Port Bo a Llafranc i, sense cap pràctica, s'hi va unir.

Oller, que és el director artístic de la cantada per segon any, va explicar que havia arribat al càrrec amb la voluntat de renovar el gènere i apostar per gent que crea noves havaneres. En aquest sentit, va exposar que «necessiten nous referents» ja que darrerament, tant compositivament com artísticament, s'ha centrat en les referències de Josep Bastons.

El director artístic va manifestar que la Cantada d'Havaneres de Calella ha d'estar atenta al món de l'havanera, a les apostes dels grups. Per aquest motiu, en aquesta 52a edició hi haurà peces que mai s'hi han interpretat i es combinaran compositors novells amb d'altres de consolidats amb l'objectiu d'establir nous referents del gènere.

Els altres dos grups que intervindran en la cantada també aportaran novetats: l'Empordanet introduirà el violoncel a l'esdeveniment; i Havàname serà el primer grup cubà que actuarà a Calella. D'aquest grup, l'alcalde Josep Piferrer (ERC) en va destacar que les tres veus són femenines, un «element important» que es recupera ja que, com va recordar, en els primers anys de la cantada la veu femenina era la protagonista, però va anar despareixent de l'escenari.

L'alcalde també va agrair «els esforços» del regidor de Promoció Econòmica, Albert Gómez (CiU) per aconseguir que TV3 emeti en directe la cantada d'enguany, després que l'opció inicial que els hi havien comunicat era que fos en diferit l'endemà. Gómez, que va concretar que l'emissió per la propera edició no està garantida, va detallar els diferents actes complementaris de la cantada com ara els concerts de les tavernes després de la cantada, o la conferència «l'impacte de les havaneres a l'Europa romàntica: la sensualitat d'un ball, la modernitat d'una cançó», a càrrec d'Anna Costal, musicòloga i professora de l'Escola Superior de Música de Catalunya.



Albert Pla en concert

L'endemà de la cantada, el Festival Ítaca portarà a la plaça del Port Bo de Calella el concert d'Albert Pla acompanyat d'una banda formada pels músics Pascal Comelade, Tino di Geraldo, Quimi Portet, Diego Cortés i Raül Refree.

Albert Gómez va destacar igualment que el cartell d'enguany l'ha fet l'artista americà afincat a Calella, Rodolfo Candelaria.

Logísticament, el regidor va detallar que hi haurà un servei de bus llançadora gratuït de l'Espai Firal de Palafrugell a Calella i que s'instal·laran quatre pantalles gegants per seguir la retransmissió en directe de la Cantada d'Havaneres: a les platges del Canadell i del Port Pelegrí de Calella, a la plaça Nova de Palafrugell i a la platja de Llafranc.

La presentació també va comptar amb la presència del director de banca d'institucions de CaixaBank a Girona, Bernat Rubió, com a representat de la Fundació Bancària la Caixa, que col·labora en l'esdeveniment.