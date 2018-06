Begur tanca el 2017 amb un romanent de 6,3 milions d'euros

L'Ajuntament de Begur té actualment, després de tancar el compte general del pressupost del 2017, un romanent líquid de tresoreria per despeses generals acumulat de 6.357.135,40 euros, segons va aprovar dimarts el ple municipal per unanimitat. El superàvit municipal, que suma el tancament dels comptes del 2017 amb els anteriors, representa un increment respecte al de fa un any d'1,4 milions.

A més, en aquest temps s'ha rebaixat el nivell d'endeutament fins al 13,48 per cent, la qual cosa representa una baixada de més de 8 punts respecte a l'exercici anterior, han informat fonts de l'Ajuntament begurenc.