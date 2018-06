Obres per consolidar un tram del mur a la platja palamosina de La Fosca

Obres per consolidar un tram del mur a la platja palamosina de La Fosca ddg

Les tasques de construcció d'un tram de mur del passeig de La Fosca, a Palamós, concretament el mur que forma part de la rampa que baixa a la platja just abans d'arribar a la roca Fosca, van començar ahir, va informar l'Ajuntament. Els treballs consisteixen en garantir l'estabilitat del mur que sustenta una de les rampes d'accés a la sorra que, a causa dels temporals marítims de primavera, havia quedat descalçat i amb alguna esquerda causada pel desnivell constant de la sorra de la platja. Les obres haurien d'acabar avui.

S'hi construirà un mur més petit de rocalla que ha d'impedir que el nivell de la sorra variï i, per tant, que el mur no es trobi descalçat de nou. Pel que fa a la rampa, es reompliran les cates amb morter i es deixaran al nivell del paviment per tal que es pugui obrir de nou al pas dels vianants, van informar les fonts municipals.