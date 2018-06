Sant Feliu té un pas de zebra en 3D per millorar la seguretat dels vianants

L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha introduït un nou sistema per millorar la seguretat dels vianants: un pas de zebra en tres dimensions que provoca, o almenys aquest és l'objectiu, una frenada instintiva dels conductors de vehicles. La regidora de Serveis Municipals, Laura Aiguaviva (TSF), va explicar ahir que s'ha dut a terme a la carretera de Palamós, davant del número 2, perquè és «un punt molt delicat de la ciutat» i l'Ajuntament havia rebut demandes de veïns perquè hi fes una actuació per reduir la velocitat dels vehicles. Segons el funcionament d'aquest pas de vianants en tres dimensions, l'equip de govern valorarà si l'implanta en altres punts del municipi, com ara a la carretera de Girona a la cruïlla amb la rambla de Joan Bordàs, va manifestar la regidora en declaracions recollides per Ràdio Sant Feliu.

Laura Aiguaviva va explicar que aquest mètode de fer passos de vianants en tres dimensions «ens va semblar ideal» i va precisar que el cost per col·locar-lo oscil·la entre els 1.400 i 1.900 euros, en funció del tamany que tingui.

A més d'introduir els passos de vianants 3D a Sant Feliu de Guíxols, aquest pas de zebra també incorpora una novetat, segons va explicar l'empresa que el comercialitza, TQ Tecnol, i és el sistema termofusible. Segons l'empresa, el material que reprodueix el pas de zebra està fabricat a partir de resines que li donen una major resistència –de fins a dotze vegades més– que la que té la pintura vial convencional. A més, conté microesferes de vidre que reflecteixen la llum a la nit, alhora que són antilliscants. Es tracta de planxes a les quals se'ls aplica calor per fixar-les a l'asfalt.

Un representant de l'empresa va explicar a l'emissora guixolenca un altre punt positiu del seu sistema de passos de vianants en tres dimensions respecte de les pintures convencionals: poden tenir un pas de vianants en funcionament en un hora, entre col·locar-lo, fixar-lo i esperar que s'assequi, de manera que no cal tallar més temps el pas de vehicles per aquest vial. En canvi, va concretar, amb una pintura convencional s'ha d'esperar unes 24 hores perquè s'assequi.

Segons l'empresa, el temps d'assecat és d'entre cinc i vint minuts després de l'aplicació de la calor, en funció de la temperatura ambiental.