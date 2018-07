Platja d'Aro forma hotelers i comerciants en comunicar emergències

Arran de l'episodi de la flashmob, que l'agost de 2016 va provocar la histèria de molts turistes i visitants a Platja d'Aro, l'Ajuntament va iniciar un pla d'acció per evitar que aquest tipus de situacions es repeteixin en el futur i alhora per adquirir eines de gestió més eficaces quan, malgrat els esforços en l'àmbit de la prevenció, es donin noves situacions d'emergència. En aquest procés s'han generat espais de formació interna per a tècnics i regidors en matèria de comunicació, gestió de xarxes socials i tasques de portaveu. També s'ha modificat l'ordenança de civisme i aquesta setmana s'ha iniciat el procés per oferir també eines comunicatives davant de situacions d'emergència a hotelers, comerciants i al sector de l'oci i el lleure del municipi.

La cita va ser aquest dijous a la sala d'actes de l'Ajuntament, on van intervenir el regidor de Protecció Civil, Josep Maria Solé; i el cap de la Policia Local de Castell-Platja d'Aro, David Puertas. Tam bé van rebre la xerrada formativa La importància de la comunicació en situacions d'emergència a càrrec de l'assessor en comunicació i exdirector de comunicació de la vicepresidència de la Generalitat, Carles Fernández i del coordinador del Servei d'Emergències Psicològiques de Dipsalut, Jordi Frau. Més enllà de la voluntat de conscienciació, l'Ajuntament té la intenció d'organitzar, a nivell local, una xarxa de persones i organitzacions amb capacitat d'informar els seus clients i usuaris d'una manera efectiva, veraç i professional davant de situacions d'emergència.

Diversos tècnics i regidors del consistori també s'han format en aquest àmbit de la mà del Centre de Formació del Col·legi de Periodistes de Catalunya, especialment en la gestió de la comunicació global, xarxes socials i tasques de portaveu en situacions de crisi.