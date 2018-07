L'Ajuntament de Palamós instal·la quatre línies de vida a les platges

L'Àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Palamós ha posat en servei aquesta setmana quatre noves línies de vida repartides entre la platja Gran i La Fosca per facilitar l'entrada i sortida de l'aigua a les persones grans o amb mobilitat reduïda. Aquest sistema s'ha instal·lat en tres punts de la platja Gran de Palamós, cadascun d'ells situat al costat de les passeres de la platja, i un a la platja de La Fosca, a la zona sud.

La línia de vida és un sistema que consisteix en una corda fixa i ancorada a la sorra de la platja i que entra dins l'aigua i queda surant. D'aquesta manera, les persones amb mobilitat reduïda o limitada tenen més facilitat per entrar i sortir de l'aigua amb seguretat. Les quatre noves línies de vida se sumen al servei assistit de socorrisme que posa cada any a disposició l'Ajuntament de Palamós a la platja Gran o la possibilitat d'utilitzar de manera gratuïta croses aquàtiques i cadires amfíbies que permeten un accés còmode a l'aigua a les persones amb problemes de mobilitat. Les platges de Palamós també disposen dels serveis bàsics com les dutxes i papereres, així com les passeres o les rampes d'accés per a minusvàlids.

Amb la instal·lació d'aquests nous sistemes d'accessibilitat a les platges del municipi, l'Àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Palamós continua treballant per adequar i millorar l'àmbit litoral de la vila, fent-lo accessible per a tothom.