Tramiten el projecte per millorar la xarxa de reg del Molí de Pals

La Generalitat de Catalunya té a informació pública fins el proper 13 de juliol el projecte de condicionament i millora de la xarxa de distribució del reg del Molí de Pals, una intervenció que ha de millorar l'eficiència en el reg i la gestió de l'aigua per al regadiu d'aquest sector, ha explicat el president de la comunitat de regants del Rec del Molí de Pals, Albert Grassot. Aquest projecte és una continuació del que es va començar a executar l'any 2009 per millorar les xarxes de regadius tant d'aquesta comunitat de regants com la de la presa de Colomers. La primera actuació va consistir en la instal·lació d'una tuberia paral·lela al rec històric, que és l'artèria principal d'arribada de l'aigua pel regadiu al marge dret del Ter. Ara, aquesta segona fase que està en tramitació consisteix en canalitzar l'aigua de reg des de l'artèria principal fins a la parcel·la del regant, on s'hi deixarà una boca. La comunitat de regants està integrada per 800 comuners i la terra de conreu ocupa una extensió de 2.965 hectàrees.

El cost d'aquesta segona fase és de 8,3 milions d'euros, però el president de la comunitat de regants del Rec del Molí de Pals ha manifestat que no disposen del finançament, de manera que la seva execució és a llarg termini. En aquest sentit, ha confirmat que aquesta obra de construcció de la xarxa de regadiu secundària s'haurà de dur a terme per fases –en la construcció de la tuberia principal, van comptar amb el suport econòmic de la Generalitat i del govern de Madrid–.

Albert Grassot ha explicat que la major part de la xarxa secundària de regadiu és de terra, de manera que aquest projecte futur ha d'aportar les mateixes millores en la gestió i eficiència de l'aigua que amb l'artèria principal: evitar pèrdues i entrebancs en el camí de l'aigua –«un rec ha de ser una autopista»– i regular-la, tancant-la i obrint-la quan sigui necessari. D'aquesta manera, també tindran garantida l'arribada de l'aigua, cosa que en algun sector estava en risc ja fa anys, on ja es va construir aquesta xarxa secundària.

El projecte, però, no és ben vist per l'entitat Gent del Ter, que ja ha entregat al Departament d'Agricultura al·legacions a la totalitat del que es vol fer. Gent del Ter argumenta que aquest projecte afavoreix un «model caduc» d'agroindústria quan s'ha d'anar cap a una agricultura sostenible; que es desconeix l'afectació que tindrà en espècies protegides com el peix espinós, el turó i la llúdriga; que es destruirà «del tot un curs d'aigua i el seu hàbitat»; que per un costat s'inverteix en protegir la Pletera, però per l'altre «es destrueix un medi ja consolidat i dels més rics en biodiversitat».