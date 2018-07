UGT denuncia que als bombers els falten guants, mànegues i pantalons

El sindicat UGT dels Bombers afirma que els bombers no tenen pantalons i guants de recanvi i els falten mànegues. Això, segons la seva opinió, impossibilitarà que els efectius puguin treballar en cas de simultaneïtat d'incendis forestals. El seu portaveu, Sergio Carretero, destaca que la situació es deu a licitacions aturades i afirma que la Direcció General en té constància però que per «burocràcia, encara que ara ho licitin, el procés serà de tres mesos». Ressalta que volen que els ciutadans ho sàpiguen perquè «no volem fer el ridícul» davant la gent i diu que no poden sortir sense la roba adient si l'altra la tenen rentant o feta malbé. I recorda que moltes de les mancances «en una professió vocacional de bomber es tapen» .