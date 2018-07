Torroella de Montgrí reobre el remodelat passeig de l'Església

Aquest cap de setmana s'ha reobert el remodelat passeig de l'Església de Torroella de Montgrí, que s'ha reconvertit en un ampli espai per a vianants i ofereix un gran potencial des del punt de vista d'ús públic. És, segurament, un dels racons més emblemàtics de la vila.

Es troba emplaçat al cor del nucli antic, en els límits del que havia estat l'antiga cellera, epicentre fundacional de la vila reial, on hi ha els dos edificis més significatius del nostre passat medieval: el palau del Mirador (s. XIV) i l'església gòtica de Sant Genís (s. XIII). A partir d'aquest conjunt va articular-se el desenvolupament urbà de la vila.

Jordi Colomí, regidor d'Urbanisme, argumenta que «amb la remodelació del passeig, l'Ajuntament ha volgut dignificar-lo i adequar-lo al seu elevat valor patrimonial i històric, ja que presentava moltes deficiències estètiques i funcionals; a la vegada, s'ha volgut configurar un nou espai que tindrà un gran potencial d'ús públic.»

El resultat final ha estat l'adequació d'un ampli espai d'uns 1.600 metres quadrats, pavimentat amb rajoles de pedra artificial a un sol nivell, sense vials laterals ni voreres. S'han conservat els arbres, el monòlit i la font. També s'han renovat els bancs i les lluminàries.

La plaça ha esdevingut un espai diàfan que contribueix a donar una nova perspectiva a l'església i al Palau del Mirador. També s'ha transformat i millorat l'estètica nocturna del passeig, amb una nova il·luminació més moderna i funcional.

Durant l'estiu no hi podrà passar cap vehicle per no malmetre el nou paviment, de tal manera que l'accés a l'església dels vehicles funeraris i de casament s'haurà de fer pel carrer Portalet i la plaça Abat Oliba, on hi ha la porta principal. L'Ajuntament estudia mantenir aquesta restricció de manera permanent.

Els treballs es van iniciar el 28 de febrer, han costat uns 180.000 euros i han tingut una subvenció de la Diputació de Girona de 40.653 euros, ha informat l'Ajuntament de Torroella de Montgrí