Absolt el policia acusat d'abusar sexualment de la fillastra a Vall-llobrega

L'Audiència de Girona ha absolt el policia local acusat d'abusar sexualment de la fillastra de 3 anys al domicili familiar de Vall-llobrega. La sentència recull que els tocaments «no han quedat acreditats». Entre els arguments, el tribunal exposa que la mare de la petita va explicar al judici que el processat «mai» es quedava sol amb la petita ni feien junts la migdiada, el moment en el qual s'haurien produït els suposats abusos. «L'acusat no va tenir ocasió propícia per abusar de la nena», recull la sentència. A més, també assenyala que va ser el pare biològic de la nena qui va interposar la denúncia el maig del 2015 i va ser enmig d'un clima «especialment conflictiu perquè es trobaven en una lluita judicial per la custòdia de la menor». «No ha pogut existir cap objectivació del suposat delicte», conclou el tribunal, que afegeix, però, que no hi ha indicis que la declaració de la menor sigui «producte de la fantasia o de la suggestió d'altres adults». La fiscalia demanava per a l'acusat una pena de 6 anys de presó.

El tribunal conclou que la declaració que la menor va fer als equips d'assistència a la víctima no estava «mediatitzada» però que hi ha proves de descàrrec que porten a l'absolució del processat. El tribunal detalla que no hi ha hagut cap rastre biològic que es pogués analitzar, ni cap tipus de violència que deixés senyal visible en la menor o alguna intimidació que «pogués deixar rastre psicològic d'estrès».

A més, el tribunal ressalta que la denúncia, interposada pel pare de la menor el 2015, es va fer quan hi havia un clima «especialment conflictiu» entre els pares de la nena que estaven en una «lluita judicial» per la custòdia. El tribunal afegeix que crida «poderosament l'atenció» que el pare, pocs dies després de tenir una sentència que atorgava la guàrdia i custòdia de la nena a la mare, desistís de l'exercici de l'acusació particular contra el denunciat. «Ens dona a entendre que el sosteniment de l'acusació era merament instrumental per aconseguir una posició de prestigi en el procediment civil», conclou.