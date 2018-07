Palamós vol convertir pescadors i ciutadans en «prescriptors» del peix local fresc

Palamós ha posat en marxa un pla estratègic per donar a conèixer el peix local fresc que desembarca a la llotja del municipi i convertir els pescadors i ciutadans en "prescriptors" d'aquest producte fresc. Entre els objectius, hi ha la divulgació de les diferents espècies que captura la flota local (n'hi ha unes 140), encara molt desconegudes per la població, i també la promoció de la pesca i el consum sostenible a nivell ambiental i econòmic. El projecte, liderat per l'Ajuntament, el Museu de la Pesca i la Confraria de Pescadors, compta amb el suport de sectors econòmics, educatius, sanitaris i científics. "Volem que Palamós sigui el referent del peix fresc a Catalunya", ha afirmat l'alcalde del municipi, Lluís Puig, i treballar-ho de forma "global" amb tots els sectors. Entre les actuacions previstes, hi ha un estudi del perfil del consumidor i dels canals de venda i també la recerca de nous materials per a l'envasament de la gamba de Palamós, el producte més conegut d'aquesta localitat, que millori la seva conservació.





Avui s'ha presentat el projecte Palamós Peix que vol convertir el municipi en el referent del peix fresc a Catalunya. Més info: https://t.co/EgpJLRXubQ #Palamós #PalamósPeix pic.twitter.com/IxveJeuVtn — Ajuntament Palamós (@AjPalamos) July 12, 2018