Sa Tuna i Sa Riera de Begur tornen a agermanar-se per la Festa del Carme

L'Associació de Veïns i Amics de Sa Tuna, el Club Marítim Sa Tuna, el Club Nàutic Sa Riera i l'Associació de Veïns i Amics de Sa Riera organitzen conjuntament aquest dissabte al matí, per tercer any consecutiu, la processó marítima de la festivitat de la Mare de Déu del Carme, a Begur.

La festa començarà a les 10.30 hores amb la sortida de les embarcacions engalanades del Club Nàutic Sa Riera cap a Sa Tuna. I en arribar a Sa Tuna, desembarcaran per anar a la celebració litúrgica a la capella, oficiada pel mossèn Josep Taberner, rector de les parròquies de Begur i Esclanyà.

Seguidament, cap a les 11.30 hores, s'iniciarà la processó marítima de totes les barques provinents de Sa Riera i de Sa Tuna, acompanyades de la imatge de la Mare de Déu del Carme. La comitiva anirà fins a es Furió de Fitó, on es farà la tradicional ofrena floral mentre sonarà una tenora. I, seguidament, totes les embarcacions es dirigiran cap a Sa Riera.

A les 13 hores es farà una ofrena floral a la Mare de Déu del Carme a la majòlica de l'entrada de can Galí i de can Bellés. I tot seguit, hi haurà un aperitiu de germanor al local social del Club Nàutic Sa Riera.

La festa de la Mare de Déu del Carme va ser recuperada fa una dotzena d'anys per l'Associació de Veïns de Sa Tuna. Actualment s'ha convertit en l'obertura de les festes del poble costaner, que celebra la seva festa major a mitjans d'agost, on destaca el sopar de germanor i la festa de disfresses.

I des de fa dos anys, van decidir fer-ho conjuntament amb les entitats de Sa Riera, que s'havien arribat a plantejar fer-la, però, veient que ja la feien a Sa Tuna, van apostar per unir-se.