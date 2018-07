El Síndic investiga la modificació del POUM de Begur que permet més edificacions a Aiguafreda

El Síndic de Greuges ha iniciat una investigació per la modificació del POUM de Begur (Baix Empordà) que permet més edificacions al sector d'Aiguafreda. La institució ha obert una actuació arran de la denúncia d'una entitat ecologista. Els denunciants que han posat el cas en mans del defensor del ciutadà alerten d'un intent "d'agredir el litoral català amb edificacions innecessàries" perquè asseguren que el canvi de planejament obre la porta a construir fins a 400 nous habitatges i tres hotels a la zona. El Síndic ja s'ha adreçat a l'Ajuntament per demanar-li informació sobre el cas i s'ha posat en contacte amb el Departament de Territori perquè l'informi sobre el tema i, en concret, sobre un informe emès l'any 2016 on certifica que aquesta projecció urbanística "no envaeix cap espai natural protegit".

El defensor del ciutadà alerta que en els darrers anys ha registrat un increment de queixes relacionades amb la sostenibilitat del territori en les quals ha actuat d'ofici. Entre elles, de Pals, Tossa de Mar, el Montseny o els aeroports de la Cerdanya i el Bages.

En aquest sentit, el Síndic ha presentat recentment al Parlament l'informe 'L'augment dels conflictes en matèria ambiental i urbanística a Catalunya', en el qual analitza quines han estat les actuacions de les administracions en un context d'augment de la conflictivitat territorial, mitjançant els instruments de planificació urbanística i territorial.