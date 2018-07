A presó per una estafa de més de 31.000 euros a través de transaccions amb targetes duplicades

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 11 de juliol a un home com a presumpte autor d'un delicte de falsificació de targetes de crèdit i estafa bancaria. La detenció és el resultat d'una investigació iniciada a principis del mes de juliol després de tenir coneixement que s'havien comès diversos estafes a una empresa a través d'internet, concretament s'havien realitzat compres fraudulentes valorades en més de 31.000 euros.

La policia va constatar que per dur a terme el pagament online de les compres es va fer ús de diverses targetes bancàries duplicades. A més, l'autor utilitzava diverses identitats per tal d'encobrir la seva identitat real. Durant la investigació es va corroborar que l'estafador també feia servir diferents adreces electròniques de contacte que connectaven amb una pàgina web que utilitzava per vendre els objectes comprats de manera fraudulenta.

Les vigilàncies realitzades per mossos van confirmar que l'home tenia un pis on li subministraven el material comprat. La investigació va conclourequan els agents van reunir suficients indicis per determinar l'autoria de les estafes i detenir-ne l'autor. El mateix dia es va realitzar una entrada i perquisició a un domicili de la població baixempordanesa.

De resultes de l'escorcoll es va comissar un TPV, 18 targetes de plàstic blanc amb banda magnètica, un lector de targetes, diversos ordinadors, productes relacionats amb temes de gimnàstica, productes alimentaris, documentació, telèfons mòbils, utensilis de cuina, aparells electrònics i complements de moda, entre altre material.

El detingut - de 30 anys, de nacionalitat marroquina i veí de Palamós - amb antecedents, va passar el dia 13 de juliol a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de la Bisbal d'Empordà, el qual va decretar el seu ingrés a presó.