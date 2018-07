Roben la caixa forta d'una empresa càrnia de Verges tallant-la amb radials

La nau de l´empresa càrnica on els van entrar a robar

Entrant pel sostre, destrossant-ho tot al seu pas, i tallant la caixa forta amb una radial. Així es va produir, dissabte a la matinada, el robatori a l'empresa càrnia Fribel, situada a Verges.

Segons van informar ahir els Mossos d'Esquadra, els fets es van produir cap a tres quarts de cinc de la matinada de dissabte quan, un grup de persones que encara no han estat localitzades ni identificades, van accedir al local, i després de destrossar l'alarma, van robar el contingut de la caixa forta. Els lladres van fugir del lloc abans que arribés la policia.

Per la seva part, l'empresa va explicar a Diari de Girona, que aquesta no era la primera vegada que els entraven a robar. Segons Fribel, els delinqüents van accedir al local a través del sostre després de tallar diverses plaques i fer un forat prou gran per poder passar i baixar.

Una vegada van accedir a l'interior de l'establiment, van destrossar tot el que trobaven al seu pas i que els molestava com parets -on van fer forats- la caixa de l'alarma o els telèfons, entre altres objectes i part de l'equipament de l'empresa.

Un cop van localitzar la caixa forta, que es troba clavada a terra, la van arrancar i van utilitzar una radial per obrir-la i emportar-se tot el que hi havia al seu l'interior.

L'empresa va lamentar ahir que els danys són quantiosos i que aquest cap de setmana passat no van poder obrir a causa dels desperfectes. Ahir, els perits es trobaven a l'establiment avaluant els danys causats.

Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació, que segueix oberta.