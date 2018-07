Di-versiones i Bipolar, a la Festa Major de Santa Cristina

Santa Cristina d'Aro encadena cinc dies de Festa Major amb prop de quaranta activitats, d'entre les quals hi ha novetats com la 1a Baixada de Carretons que es farà a diversos carrers del poble. Els grups Di-Versiones i Bipolar tocaran avui a la plaça del Mercat, en un primer dia que també inclourà una Festa de l'escuma. Enguany el Supertobogan que va ser una de les grans novetats de l'any passat també serà present al carrer Llibertat, i hi tornarà a haver una Festa Holi. Tampoc hi faltarà la tradicional Cercavila de gegants i capgrossos, la Gran Jornada Castellera, la Caminada Nocturna; i la nit d'Havaneres i Cançó de Taverna amb Llops de Mar i Josep Andújar.