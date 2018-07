Palafrugell contracta un nou servei de jardineria municipal

L'Ajuntament de Palafrugell ha renovat el contracte de jardineria del municipi. Segons va explicar dijous el consistori, la renovació s'ha fet per «adequar els costos de personal als preus del conveni» i per «adequar el servei a les necessitats d'un municipi que ha anat incorporant noves zones enjardinades» com el vial Brugueres 2 i el vial de circumval·lació de Begur.

El contracte de manteniment de la jardineria municipal s'ha adjudicat a l'empresa Ferrovial SA i l'equip el formaran un total de quinze persones.