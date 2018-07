Palamós L'hospital palamosí celebra els seus 250 anys d'història

L'hospital de Palamós va presentar, ahir al matí, la campanya de commemoració dels 250 anys d'història del centre. Durant l'acte, es va donar a conèixer el logotip de l'efemèride i es van anunciar algunes de les accions que es portaran a terme al llarg de l'any com l'edició d'un llibre que reculli la història de l'hospital, una recollida de fotografies de l'edifici i activitats a les escoles, entre altres. El president dels òrgans de govern, Lluís Puig, va destacar la importància de l'obertura del testament del mossèn Miquel Costa, el 31 de maig de 1768, on cedia els terrenys per a la fundació d'un hospital.