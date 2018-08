Palafrugell Presenten l'Associació de Veïns del Far

L'Associació de Veïns i Amics del Far de Sant Sebastià (AVAFSS) va ser presentada, divendres passat, en un acte que es va fer al Far i que va comptar amb la presència de l'alcalde de Palafrugell, Josep Piferrer; el president de l'entitat, Manfred Rintelen, i de tots els membres de la Junta. L'associació té com a objectiu preservar els interessos dels veïns de la zona com incrementar i mantenir els elements de seguretat o l'organització del tràfic segons les necessitats de veïns, visitants i proveïdors, entre d'altres.