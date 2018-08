Desarticulen una banda a Palafrugell que utilitzava menors per vendre marihuana

Els Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Palafrugell han desarticulat un grup criminal que es dedicava a la venda de marihuana i que fins i tot utilitzava menors d'edat per vendre marihuana.

Es tracta d'un clan familiar, el qual fins i tot, va arribar a amenaçar els agents de cremar-los els cotxes o de fer una onada de robatoris pel poble.

La policia ha arrestat sis persones: quatre homes i una dona, d'entre 23 a 54 anys, també un menor d'edat, tots de nacionalitat marroquina i veïns de Palafrugell, com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública, pertinença a grup criminal i, a dos d'ells, també per obstrucció a la justícia. Tot i no descartar que es puguin detenir més persones, els investigadors donen la banda per desarticulada.

Els detinguts, amb nombrosos antecedents, van passar el dia 2 d'agost a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de la Bisbal d'Empordà, el qual va decretar la seva llibertat.

Pel que fa al menor, es va lliurar als seus tutors legals i va ser citat per presentar-se davant la Fiscalia de Menors.

Durant els mesos de juny i juliol els policies locals van detectar que diferents membres d'una mateixa família estaven distribuint substàncies estupefaents a la població. Concretament van constatar que utilitzaven a menors de manera reiterada per a la venda de marihuana en petites quantitats.

En diverses actuacions policials alguns membres del clan familiar també van arribar a amenaçar els agents de cremar els seus vehicles particulars o realitzar una onada de robatoris al municipi, entre d'altres coaccions.

Davant aquests fets els policies van realitzar un dispositiu que va permetre realitzar nombrosos decomisos i es va constatar que els investigats eren distribuïdors de marihuana.

La investigació va determinar que el clan familiar actuava seguint els mateixos patrons que les organitzacions criminals. Hi havia un ordre jeràrquic entre els membres, tots ells teníem uns rols perfectament definits. El pes de l'organització el liderava un membre, que en el aquest cas era la mare.

Gràcies a la coordinació policial es va realitzar un dispositiu els dies 31 de juliol i 1 d'agost, que va permetre la detenció i desarticulació de la banda, formada per sis persones: quatre homes, una dona i un menor.