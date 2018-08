Quantre persones, entre elles una menor, van resultar ferides ahir a la tarda per un accident entre dos vehicles a l'avinguda de Platja d'Aro, la principal via de s'Agaró. Segons va informar Ràdio Capital, els fets van passar cap a les tres de la tarda quan, per causes que es desconeixen, dos vehicles van topar frontalment i van deixar quatre persones ferides. L'accident va obligar a mobilitzar els Bombers. Els ferits van ser traslladats a l'hospital Josep Trueta.