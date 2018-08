S'enfonsa un veler de 16 metres d'eslora a la cala Estreta de Palamós

Un veler es va enfonsar divendres a la tarda davant de la costa de Palamós, concretament a la zona de cala Estreta, segons va informar Ràdio Capital. L'embarcació, un veler de 16 metres d'eslora, va patir una via d'aigua que els seus tripulants no van aconseguir aturar. Afortunadament, no es va produir cap ferit en l'enfonsament del vaixell.





Imatges del veler enfonsat ahir a cala Canyers (Palamós) pic.twitter.com/SDHq2gtsXw — enric agud ?? (@enricagud) 4 de agosto de 2018

Els integrants del veler, en detectar la via d'aigua, van avisar Salvament Marítim de la seva situació. En veure que la fuita era imparable, la tripulació va abandonar el vaixell que, minuts més tard, s'enfonsava del tot.