Les mantes baixen pel litoral gironí i apareixen a l'Estartit, a Begur i a Pals

En platges de Palafrugell, Pals i l'Estartit. Aquestes són només algunes de les localitats on, aquest cap de setmana, es va detectar la presència de peixos manta, un animal que tot i no ser perillós ni agressiu pot atacar amb el seu fibló si se sent amenaçat. La setmana passada, Protecció Civil i diversos banyistes van alertar, a través de les xarxes socials, de la presència d'aquest tipus de peix en diverses platges de la comarca de l'Alt Empordà com: Portbou, Roses, Colera, Castelló d'Empuriés o Empuriabrava.

Ara, sembla que aquest animal s'ha desplaçat pel litoral gironí fins arribar a la comarca baix empordanesa. Els primers a donar l'avís van ser el cos de protecció Civil de Begur. A través d'un tuit informaven que la Creu Roja de Palafrugell havia alertat de la presència de rajades a les platges de sa Riera i del Racó de Begur. D'altra banda, ahir va ser l'Ajuntament de Torroella de Montgrí qui, a través del Facebook, alertava que aquests animals es trobaven a les platges de l'Estartit i Mas Pinell. També una usuària d'aquest xarxa social assegurava haver-ne vist a la platja de Pals.

Des del Centre d'Estudis Avançats de Blanes van constatar que és una espècie que fins fa tres o quatre anys era raríssima i ara és una de les més habituals de veure. El biòleg del Centre d'Estudis Avançats de Blanes (CEAB), Antoni Garcia, va explicar que es tracta de l'escurçana violeta ( Pteroplatytrygon violacea). Neda molt i viu en aigües obertes entre la superfície i els cent metres de fondària habitualment. Garcia va indicar que se la pot veure arreu del món i fins ara es distribuïa en aigües càlides.