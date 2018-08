Mor un home de 80 anys en una sortida de via amb el cotxe a Albons

Mor un home de 80 anys en una sortida de via amb el cotxe a Albons albons

Un home de 80 anys va morir ahir en una sortida de via amb el cotxe a la GIV-6321 a Albons. Es tracta de S.B.L., veí d'aquesta localitat baix-empordanesa i de nacionalitat espanyola.

Per la seva part, els Mossos d'Esquadra van apuntar que la mort del conductor seria natural, hauria tingut lloc abans de l'accident de trànsit i, de fet, l'hauria provocat.

L'accident de trànsit mortal va produir-se ahir pels volts de les quatre de la tarda, a l'altura del quilòmetre 1,5 en aquesta carretera local, a Albons. Segons va informar el Servei Català de Trànsit (SCT), hi va haver una sortida de via d'un turisme i en va morir el conductor.

Els Mossos d'Esquadra investiguen els fets i, segons els primers indicis, l'accident s'hauria produït per circumstàncies naturals prèvies a l'accident.

Arran de la incidència, es van mobilitzar cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra, tres dotacions dels Bombers i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Aquesta incidència va obligar a donar pas alternatiu a la via.

Aquest és el segon accident de trànsit mortal que es produeix aquesta setmana. Aquest dilluns se'n va produir un altre al terme muncipal d'Espinelves, a la comarca de la Selva i també per una sortida de via.

El sinistre va tenir lloc pocs minuts després de les onze del matí a la C-25, al quilòmetre 198, en sentit Girona, quan per causes que s'investiguen el cotxe va sortir de la via i el conductor, de 69 anys, va morir. La víctima era un conegut constructor de Manresa i havia participat en les obres de rehabilitació de la Seu, Crist Rei i Santa Clara.