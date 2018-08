Queixes dels banyistes pel tancament de la Platgeta de l'Estartit durant sis hores

Els banyistes de l'Estartit es van haver d'esperar ahir fins a la una del migdia per poder gaudir de la Platgeta. Concretament, fins que van finalitzar les tasques d'aportació de sorra que s'hi van fer, de manera excepcional, des de primera hora del matí. Tot i que l'Ajuntament de Torroella de Montgrí havia anunciat que l'actuació es faria de sis a onze del matí, finalment es va endarrerir, fet que va provocar les queixes i crítiques dels usuaris, que van esperar més del previst a poder gaudir de platja estartidenca.

Segons va explicar la regidora de Platges, Sílvia Comas, l'actuació es va iniciar més tard del previst a causa de l'avaria d'una de les màquines. «Al final s'ha començat a les set del matí i tot s'ha endarrerit», va relatar Comas, que va recordar que el temps anunciat de duració de les tasques era «aproximat».

Respecte a l'aportació de sorra que es va haver de fer, la regidora va detallar que es va decidir fa dues setmanes, després d'observar com la sorra anava desapareixent. «En temporada baixa, la quantitat de sorra en aquest espai era correcta. No sabem si ha estat pels temporals, però va començar a minvar i per això vam decidir que s'havia de fer una aportació de sorra», va explicar Comas.

En total, el camió va fer quinze viatges fins a la Platgeta, carregat de sorra que s'havia extret de la platja gran de l'Estartit i, més concretament, del Torrent d'en Planes. «En aquesta zona hi teníem acumulació de sorra, de manera que hem pogut fer dues actuacions en un mateix matí», va ressaltar la regidora torroellenca.

A més, Sílvia Comas va indicar que des de l'Ajuntament de Torroella consideren que amb l'aportació de sorra que es va fer ahir es podrà acabar «bé» la temporada d'estiu.