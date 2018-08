Palafrugell acull demà el 22è festival a benefici de la Fundació Onocolliga de Girona

L'espai els Ametllers de Palafrugell acull dissabte a partir de les nou del vespre el 22è festival a benefici de la Fundació Oncolliga Girona. La vetllada, coneguda com «La botifarrada» i organitzada per la delegació a Palafrugell d'aquesta entitat sense ànim de lucre, consta de sopar, ball amb la música del Duet Latino i l'actuació i el ball en línia del grup palafrugellenc Lucky Dancers, ha informat l'Ajuntament. L'objectiu del festival és la recaptació de fons per tal que la Fundació pugui seguir facilitant recursos humans i materials que contribueixin a fer més còmode la vida de les persones que pateixen una malaltia oncològica.

Aquest sopar benèfic es pot organitzar gràcies a la col·laboració de moltes persones i d'establiments comercials, concretament de l'Esclat, Lidl, Vins i Licors Grau, Casa Darnés i les fleques de Palafrugell, així com de Càrniques Grassot. I evidentment, gràcies a la participació de moltes persones que, de manera solidària, col·laboren amb el donatiu de 10 euros que els dona dret al sopar de botifarra i al ball.

Gràcies, doncs, a totes les col·laboracions, participacions i solidaritat, la Fundació Oncolliga pot portar a terme els diferents serveis d'atenció psicològica, de fisioteràpia, drenatge limfàtic, préstec de material específic, seguiments de limfedema o escola per a laringectomitzats, així com el banc de perruques. Sense deixar de banda les conferències de sensibilització, o els programes de prevenció com ara «No et fumis la salut».