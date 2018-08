CatECP vol que el Govern aturi el pla especial dels Jardins de Cap Roig

Catalunya en Comú Podem ha registrat una proposta de resolució en què insta el Govern de la Generalitat a evitar la construcció de quatre nous edificis als Jardins de Cap Roig, projectats per La Caixa en sòl no urbanitzable de protecció especial. Aquest és un dels projectes denunciats per l'entitat SOS Costa Brava, sobre els quals el diputat David Cid està plantejant una sèrie d'iniciatives parlamentàries per tal de protegir els espais naturals del litoral català.

El projecte plantejat inclou la construcció d'un auditori soterrat per a 200 persones, un nou edifici per una sala polivalent, la construcció d'un edifici destinat a equipament ambiental a l'antiga pedrera i un edifici de dos plantes als antics hivernacles, «que tot sembla indicar que serviria per acollir el personal del centre i les persones que hi fessin activitats, en el que podria ser un edifici d'ús turístic i la possible ampliació de l'embarcador i la barraca de la cala d'en Massoni en un 20%», alerta la proposta de resolució.

Cid avisa que si tira endavant aquest pla augmentaria la fragmentació de l'espai i de la contaminació lumínica i acústica, i es generaria «un greu impacte ambiental i paisatgístic, afectació de la biodiversitat i la disminució de la connectivitat natural».

Per això, assenyala que les noves edificacions i usos previstos al Pla Especial Urbanístic –aprovat inicialment per els Ajuntaments de Palafrugell i Mont-ras– «són incompatibles amb els valors naturals paisatgístics i ambientals de l'Espai d'Interès Natural del Castell Cap Roig», així com amb el sòl no urbanitzable d'especial protecció, la «gran fragilitat de l'espai» i «la màxima protecció d'aquests terrenys en formar part de la Xarxa Natura 2000».

La proposta de resolució de Catalunya en Comú Podem insta el Govern de la Generalitat a protegir l'Espai d'Interès Natural de Castell de Cap Roig i a garantir per tant que el projecte no tiri endavant.

Així mateix, li reclama a l'Executiu que denegui i impedeixi l'aprovació de noves construccions en aquest espai, que vetlli per «l'obligació de restauració amb vegetació de l'antiga pedrera», que garanteixi «la protecció integral de l'embarcador i de la barraca de la Cala d'en Massoni», i que exclogui dels usos possibles de l'espai «l'ús hoteler encobert sota la forma de serveis d'allotjament per a personal adscrit a l'allotjament i assistents a les activitats».

La iniciativa de CatECP s'uneix a les altres iniciatives impulsades pel grup parlamentari per tal de protegir el litoral de la Costa Brava del desenvolupament urbanístic, després de fer seves les demandes de la plataforma SOS Costa Brava. Així, CatECP també ha reclamat la paralització de la construcció de 260 nous habitatges i tres hotels a la cala d'Aiguafreda de Begur.