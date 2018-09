Els primers pressupostos participatius de Platja d'Aro tenen 15 propostes finalistes

Els primers pressupostos participatius de l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro encaren la recta final amb la fase de votació entre 15 propostes, del 10 al 30 de setembre (ambdós inclosos). Poden participar-hi tots els empadronats al municipi abans de l'1 de juliol d'enguany i que tinguessin un mínim de 16 anys a 31 de desembre de 2017. Tenen dret a votar fins a un màxim de tres propostes. El consistori destina enguany 150.000 euros en matèria d'inversions, i s'executaran tantes propostes com sigui possible dins d'aquesta partida, en funció de quin sigui l'ordre de les més votades, ja que globalment suposarien 439.300 euros amb iniciatives que oscil·len de 1.500 a 120.000 euros. Els tràmits per a la seva execució, començaran tot seguit, a partir de l'octubre, ha informat l'Ajuntament.

Les propostes escollides per a la votació popular són: compra i instal·lació dels suports i xarxa de vòlei a la zona de Riuet de la platja Gran (1.500 euros); font d'aigua al parc dels Estanys (4.500 euros); cistelles de corfbol a la zona de Riuet de la platja Gran (2.500 euros), adaptació de la pista esportiva gran del parc de Can Nitus en un camp reglamentari de corfbol (23.000 euros). També la cobertura de l'entrada a l'escola Vall d'Aro per millorar l'ombreig (32.000 euros), col·locació de més bancs a l'avinguda de Fanals (1.500 euros), millora de l'accés al paratge natural de Roques Martines amb la neteja del camí i la senyalització de l'itinerari (2.500 euros), nova pista de petanca al tram final de l'avinguda Ridaura de Platja d'Aro (8.500 euros) o la construcció d'un punt de gir a l'avinguda central de la zona del parc d'Aro (48.000 euros).

Completen les opcions la climatització del Servei Municipal de Distribució d'Aliments (70.000 euros), la millora de l'accessibilitat a l'entorn de la rotonda de la Rosa dels Vents a s'Agaró (120.000 euros), la instal·lació d'un parc de lleure per a gossos a s'Agaró (22.300 euros), l'adquisició d'un equip de so per a les entitats locals per a les seves activitats (2.500 euros), la creació d'una zona de pas segura per creuar l'avinguda de s'Agaró a l'alçada del pont sobre el riu Ridaura (79.500 euros) i la cobertura permanent de l'escenari de la plaça Major de Platja d'Aro (21.500 euros).