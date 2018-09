Llibertat provisional per a l'acusat d'un abús sexual a un menor a Sant Antoni

L'home de 44 anys detingut diumenge per, presumptament, abusar d'un menor en les dutxes d'un complex esportiu ubicat a Sant Antoni va ser posat en llibertat provisional després de comparèixer davant del jutjat número 1 de Sant Feliu de Guíxols. El jutjat va determinar el dilluns per al detingut mesures cautelars de compareixences en el jutjat i prohibició d'aproximació i comunicació amb la víctima. La causa judicial està oberta per un presumpte delicte d'abús sexual a menor, ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Els fets denunciats van tenir lloc diumenge al vestidor de la piscina mancomunada de Palamós, Calonge i Vall-llobrega, ubicada a Sant Antoni de Calonge. El suposat abús sexual al nen hauria tingut lloc a les dutxes del centre esportiu. Segons va informar Ràdio Palamós, el tocament s'hauria produït quan l'home i el menor es van quedar sols en el vestidor del complex, poc abans de la una del migdia.

Segons fonts policials, el presumpte agressor, que era a les instal·lacions amb una filla, hauria ofert al menor ensabonar-lo, cosa que, suposadament, va acabar fent. Aleshores, el nen hauria relatat al seu pare que l'home li havia tocat el cul. Ràdio Palamós comunicava que el pare del menor va enfrontar-se aleshores al presumpte agressor, cosa que va motivar la intervenció d'altres persones per separar-los

Fins a la piscina de Sant Antoni de Calonge s'hi van desplaçar efectius dels Mossos d'Esquadra, la Policia Local de Calonge i del Sistema d'Emergències Mèdiques.