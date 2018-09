Una plataforma de Sant Feliu alerta que s'hi està destruint el patrimoni públic

La Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols va acollir ahir la presentació de la plataforma AlertaSantFeliu, que vol denunciar la destrucció de patrimoni que, entenen els seus membres, es desenvolupa a la ciutat través d'actuacios urbanístiques com la reforma del passeig de Rius i Calvet o l'enderroc d'uns murs «que també eren patrimoni històric» per fer un parc al costat de l'Asil Surís. «En definitiva –van manifestar els presentadors de l'entitat–, AlertaSantFeliu vol defensar el patrimoni ganxó i fer-ho potenciant una virtut que per nosaltres és essencial, que és l'autoestima».

La presentació va comptar amb l'assistència de més de mig centenar de persones, que van seguir l'acte dirigit per la periodista Carme Casas, l'escriptor Toni Sala, el poeta i escriptor Narcís Comadira, i Ramon Gascons en representació d'Amics de Tossa i de SOS Costa Brava.

AlertaSantFeliu va exposar que «ens trobem en un moment semblant al que es va viure als anys seixanta i setanta del segle passat», quan «la desorientació governamental» va ser aprofitada «per depredar el patrimoni comú», tant paisatgístic com urbà. I van preguntar-se quin sentit «té promoure la Costa Brava com a Reserva de la Biosfera precisament en el moment que es denuncien aquestes salvatjades urbanístiques», les quals «han arribat també a Sant Feliu de Guíxols» i contra les que vol lluitar aquesta plataforma per «defensar els valors socials, urbans, mediambientals, paisatgístics i culturals a Sant Feliu de Guíxols contra les agressions de tota mena que els destrueixen, desequilibrin o adulterin».

«L'exemple més visible i alarmant» que denuncien és al Racó de Garbí, actuació que temem que obri un camí que «acabarà desfigurant tota la badia». Fins a cinc intervencions hi critica: la tala dels oms descatalogats «d'un dia per l'altre»; la retirada de l'escultura «la Pepita» de la plaça Ferran Agulló i de l'estany amb un desmai, espai que ara està ocupat per una terrassa, «és a dir, s'ha fet una privatització immediata de l'espai públic»; «tapar a corre cuita» la base de pedra de la font del segle XIX, catalogada, de la plaça Sant Pere; substituir fanals discrets i coherents en el mobiliari de la badia per uns altres de «gegants i excessius»; i destruir tres balcons de l'obra de Joan Bordàs, un element «que dona la personalitat a Sant Feliu». Per la plataforma, «d'un dia per l'altre s'ha convertit un dels racons més personals i peculiars de Sant Feliu, i segurament de la Costa Brava, en una terrassa com qualsevol altra».

Arran de la intervenció al Racó de Garbí, Guíxols des del Carrer va demanar protegir l'obra de Joan Bordàs –els balcons i la barana de la badia–, però el govern hi va votar en contra, cosa que «ens sembla que deixa clar el futur que els espera». Per AlertaSantFeliu, l'Ajuntament veu el patrimoni cultural «no com una riquesa que s'ha de protegir, sinó com una autèntica nosa». «És molt trist haver-se de defensar dels que haurien de defensar-te, però amb aquest ànim neix aquesta plataforma», va concloure la presentció.