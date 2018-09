El PSC de Palafrugell reclama al govern que prepari els terrenys per ampliar el CAP

El grup municipal socialista de Palafrugell demana en una moció que presentarà al plenari d'avui que l'equip de govern engegui els tràmits per comprar o fer una permuta dels terrenys annexos al CAP i oferir-la al Servei Català de la Salut per ampliar i remodelar el centre amb la finalitat de millorar l'atenció sanitària a l'àrea que agrupa. El PSC de Palafrugell entén que aquesta és una acció de govern cabdal per a la ciutadania perquè estableix les condicions necessàries per afrontar la reforma del CAP causant les mínimes molèsties als usuaris i treballadors.

«És una decisió essencial no només per al municipi de Palafrugell sinó que afecta a tota l'àrea que agrupa Begur, Pals, Torrent i Regencós i obre les portes per a una millora substancial del servei a la comarca», considera el portaveu socialista, que afegeix que és «una actuació que va en benefici del benestar dels ciutadans i ciutadanes i que reforça la idea de Palafrugell com a ciutat de referència». Segons ha informat el PSC, l'Àrea Bàsica de Salut de Palafrugell va entrar en funcionament el 15 de maig de 1997 i actualment opera en un edifici de 2.400 metres quadrats; el 2017 va atendre 230.000 visites, dona cobertura a una àrea de 31.000 habitants; i té una plantilla que ha augmentat de 54 a 81 professionals que donen cobertura de medicina familiar i comunitària, pediatria, ginecologia, odontologia i rehabilitació, amb un servei d'urgències obert 24 hores.

«És molt evident que l'edifici ha esdevingut insuficient i que està saturat, cosa que ens obliga a plantejar la seva ampliació per adequar-lo al creixement de la població i a l'organització dels serveis de proximitat de de Palafrugell i de la seva àrea de referència», conclou Juli Fernández.