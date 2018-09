La brigada de Torroella de Montgrí intensifica aquests dies la neteja de la xarxa de sanejament, embornals, reixes i canaletes de la via pública, de cara a l'arribada de les primeres pluges de la tardor. Per bé que aquesta és una tasca que es realitza durant l'any, és en aquest període quan es reforça per garantir la correcta evacuació de les aigües plujanes a la via pública en cas de pluges intenses.