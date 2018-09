Tamariu inicia les obres al passeig del Mar

Les obres de la xarxa de sanejament a Tamariu començaran el proper dilluns. El projecte es durà a terme per fases, ha informat l'Ajuntament de Palafrugell. En aquesta primera fase, les obres es concentraran al passeig del Mar de Tamariu. El preu de licitació d'aquesta etapa inicial és d'aproximadament 150.000 euros. A finals de gener està previst l'inici de la segona fase. Les obres consisteixen en la construcció d'una xarxa de sanejament de tipus separativa. Amb el sistema, es pretén disminuir la càrrega als col·lectors, eliminant les connexions d'aigües de pluja a la xarxa, i avançar cap a un sistema separatiu. Per altra banda, s'aprofita per redireccionar els pendents dels col·lectors d'aigües residuals cap a l'estació de bombament del passeig.