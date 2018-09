Les deficiències en els parcs infantils de la Bisbal s'han doblat en el darrer any

L'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà ha retirat els tres elements de jocs que hi havia al parc infantil del carrer del Rec del Molí. L'actuació municipal ha arribat després de la denúncia pública del regidor de CiU –a l'oposició–, Xavier Dilmé, de la inseguretat d'algun d'aquests elements. No obstant això, la sorpresa de Dilmé ha estat constatar que l'Ajuntament de la Bisbal no ha realitzat cap intervenció de manteniment o millora d'aquests equipaments el darrer any, segons ha posat de manifest un informe intern.

Arran de les seves queixes, el regidor de CiU va tenir coneixement que l'Ajuntament disposa d'un informe del setembre de l'any passat que detalla, segons ha explicat Xavier Dilmé, que 11 dels 13 parcs infantils revisats aleshores tenien deficiències. En total, se'n van comptabilitzar un total de 22 de diferents característiques, i no totes de caràcter greu. Un any després s'ha repetit aquest estudi i ha revelat que el 12 de setembre es van detectar 48 deficiències en les 14 instal·lacions revisades. El document indica que «en el transcurs de l'any no s'ha fet ni una actuació per solucionar cap de les mancances, i els elements presentaven un estat igual o més agreujat».

Dilmé ha explicat que el seu grup va interessar-se per les deficiències dels parcs infantils arran de les queixes que havien rebut de pares. Ho va denunciar públicamanet a principis d'aquest mes i, aleshores, l'Ajuntament va retirar una paperera trencada i rovellada del parc de la Guardiola, o ara els elements de joc del Rec del Molí. El que no entén Dilmé és que el govern ja disposés d'un informe de les mancances de les instal·lacions infantils i no hi actués.

Enric Marquès, regidor de Via Pública i alcadable d'ERC a les properes municipals, no ha donat cap explicació ni ha respost les crítiques de Xavier Dilmé més enllà de dir que «em limitaré a treballar perquè tot estigui en ordre».

El regidor de CiU ha recordat que ell va ser el màxim responsable municipal durant set anys de l'àrea de Via Pública i, per tant, també dels parcs infantils, per la qual cosa és coneixedor d'aquests equipaments. Xavier Dilmé ha exposat que «s'hi ha d'estar a sobre», perquè són elements molt utilitzats i que es troben a la intempèrie, de manera que el seu procés de deteriorament s'ha de seguir, així com actuar en les sorreres.